Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısında 30 Gündem Maddesi Görüşüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında 30 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Performans Programı teklifi ile Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporu da görüşüldü. Görüşmeler sonucunda Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi 11 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında 30 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, 30 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edildi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Performans Programı teklifi ile Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporu da görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi 11 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi.