Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yeni Yönetim Kurulunu Tebrik Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Büyükkılıç, yeni yönetim kurulunun hayırlı olmasını dileyerek, "Cenab-ı Allah başarılara hepimizi layık kılsın, inşallah el ele gönül gönle hayırlı ve güzel hizmetlere diyorum. Allah mahcup etmesin" dedi.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nda yeniden şekillenen yönetim kurulunun ilk toplantısı İl Binası Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Yönetim Kurulu Toplantısı'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el ele gönül gönle hayırlı ve güzel hizmetler gerçekleştirebilme temennisinde bulunarak, "Bundan sonraki süreçte de değerli il başkanımızın başkanlığında daha fazla çıtayı ve bayrağı yukarıya çekmek hepimizin görevi olmalıdır. Cenab-ı Allah başarılara hepimizi layık kılsın. İnşallah el ele gönül gönle hayırlı ve güzel hizmetlere diyorum. Allah mahcup etmesin" dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise katılımcılara teşekkür ederek "İnşallah bundan sonraki süreçte Kayseri siyasetinde çalışacak çok güzel bir teşkilatımız var. Bu teşkilatla ilk tanışma toplantımız. Sizler de şeref verdiniz. Hak yolunda çalışacağız, üreteceğiz" ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da güzel hizmetler için hep birlikte çalıştıklarına vurgu yaparak; "İl başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ağabeyliğinde, büyüklüğünde güzel hizmetlere hep birlikte çalıştık, gayret ettik. Bir uyum içerisinde hem mecliste hem burada kol kola girerek çalışmaya gayret ediyoruz. Kayseri halkı büyük işler bekliyor, büyük işler yaparsa bu ekip yapacağına inanıyor. Büyükşehirimizle diğer belediye başkanlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ağabeyliğinde, himayelerinde kol kola girerek tecrübeli bir ekiple yolumuza devam edeceğimizi murat ediyorum. Hayırlı olsun inşallah" diye konuştu. Yeni yönetimin Kayseri için hayırlı olmasını ve başarılara imza atmasını temenni eden AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ise "İnşallah yine Memduh Başkanımın ağabeyliğinde 17-0'ı biraz daha pekiştirerek hep beraber Kayseri'miz için çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Kayseri teşkilatının 22 yıl boyunca önem taşımış ve önemli bir teşkilat olduğunu belirtti. Kayseri'de ve Türkiye'de çok başarılı işlere imzalar atıldığının altını çizen Cıngı, "İnşallah bundan sonra şehre yapacağımız hizmetlerde hep beraber güzel hizmetlere imza atacağız" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, konuşmaların ardından yönetim kurulu üyeleri ile tek tek tokalaşarak yeni görevlerinden dolayı tebrik etti. - KAYSERİ