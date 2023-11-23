Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi daha ileriye taşımak için birlik ve dayanışma içinde çalışacaklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanları ile başkanlık makamında bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu.

Kayserili vatandaşlara hizmet etme doğrultusunda ortak akıl ve istişareyi önemseyen ve daima dayanışma içerisinde olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi.

"Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri'yi daha ileriye taşımak için birlikteyiz"

İlçe belediye başkanları toplantısına ilişkin, "Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde güzel şehrimizi Kayseri'yi daha ileriye taşımak için birlikte çalıştığımız merkez ilçelerimizden, her biri birbirinden değerli Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulunduk" diye konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayretlerinin gece gündüz süreceğini belirtti.

Merkez ilçe belediye başkanları da Başkan Büyükkılıç'a, ilçelerine yapmış olduğu yatırım ve hizmetler ile dayanışmaya gösterdiği özen nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ