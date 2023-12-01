Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrenci Dostu Hizmetleri İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir'in öğrenci dostu hizmeti Çamaşır Yıkama Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, ücretsiz hizmetten faydalanan öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenci dostu hizmetleri ile takdir toplayan Başkan Büyükkılıç, hizmetlerin verildiği tesislerde personel ve öğrencilerle bir araya gelerek talep ve önerileri bizzat dinlemeye özen gösteriyor. Bu çerçevede Büyükşehir'in öğrenci dostu hizmeti Çamaşır Yıkama Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti verilen öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrenci dostu bir yerel yönetim anlayışı sergilediklerine dikkat çeken Büyükkılıç, "Öğrenci dostu bir Büyükşehir olarak üniversiteli gençlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına hizmete sunduğumuz Çamaşır Yıkama Merkezi'mizi ziyaret ederek, bu imkandan faydalanan gençlerimizle bir araya gelip sohbet ettik" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, merkezin faaliyetlerindeki son durum hakkında da yetkililerden bilgi aldı. - KAYSERİ