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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarların Önerilerini Dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarların Önerilerini Dinledi

Politika Haberleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yüzevler, Reşadiye, İbrahimağa ve Camicedit mahallelerinin muhtarlarının önerilerini dinledi. 4 muhtar, Büyükkılıç'a ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, ilçelerde dokunmadık alan bırakmayıp, en ücra köşesine hizmet götürdüklerini, mahalle muhtarlarının sık sık taleplerini dinlediklerini ifade etti. Muhtarlar da Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yüzevler, Reşadiye, İbrahimağa ve Camicedit mahallelerinin muhtarlarının önerilerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 muhtar, Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, ilçelerde dokunmadık alan bırakmayıp, en ücra köşesine hizmet götürdüklerini, mahalle muhtarlarının sık sık taleplerini dinlediklerini ifade etti.

Büyükkılıç, dayanışma içerisinde muhtarlarla birlikte vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Muhtarlar da Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Politika

Memduh Büyükkılıç Kayseri Politika Haberler

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