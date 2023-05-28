Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, oyunu kullandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde sandık başına giderek, oyunu Erenköy Mahallesi'ndeki Özkar Eğitim Uygulama Okulu'nda kullandı. Başkan Büyükkılıç, "Milletimizin iradesine saygı duyuyoruz, çıkacak sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç birlikte Özkar Eğitim Uygulama Okulu'na gelerek, oyunu kullandı. Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Başkan Büyükkılıç, daha sonra oy kullanacağı 1127 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, ikinci tur seçimlerinin hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek oyunu kullandı.

Başkan Büyükkılıç, oy kullanımının ardından okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yapılan seçimlerin ikinci turu diye nitelendirdiğimiz bu aşamanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah milletin iradesi tecelli edecek. Bizim baştan beri söylediğimiz, vatandaşlarımızın mutlaka bu yasal haklarını kullanmaları, sandığa oylarını yansıtması ve iradesine de herkesin saygı duymasıdır. İnanıyorum ki sağduyu her zamanki gibi egemen olacak. Bu millet, feraseti ile yanlışla doğruyu ayırt edecek kapasiteye sahiptir. Milletimizin iradesine saygı duyuyoruz, çıkacak sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Her şeyin en iyisini, en güzelini yapacak kapasitedeyiz"

Makam aracı TOGG ile oyunu kullanmaya gelen Büyükkılıç, gazetecilerin sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Yerli ve milli bir otomobilimiz, bu insanlara fırsat verildiğinde neler yapılabileceğinin örneği ortadadır. Yeter ki fırsat verilsin, teşvik verilsin. Biz birbirimizi sevelim, bir olalım, beraber olalım, dayanışalım. Her şeyin en iyisini, en güzelini yapacak kapasitedeyiz. Biz sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz, sizlere fırsat verilince neler yapacağını da sizler gösteriyorsunuz, iyi ki varsınız. Bu millet bizim gururumuz, 85 milyon canımız, ciğerimiz, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Allah'ın izniyle birlikte kenetlenerek yola devam diyoruz."

Başkan Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç da, "Biz de oyumuzu kullandık. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim utandırmasın, inşallah ülkemiz için her şey gayet iyi olsun" dedi.

Öte yandan okul bahçesindeki yerli ve milli otomobil TOGG'a vatandaşların yoğun ilgisi olurken, oy kullanmaya gelen Kayserililer bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KAYSERİ