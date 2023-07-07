Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek Kayseri'de yapılan ve yapılacak çalışmaları görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da temaslarda bulunan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi makamında ziyaret ederek Kayseri'de yapılan ve yapılacak çalışmaları görüştü.

Kayseri'yi ilgilendiren projelerin de istişare edildiği ziyarette Büyükkılıç, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz Sayın Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, her zaman olduğu gibi şehrimizi ve çalışmaları konuştuk. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı'nın da hazır bulunduğu ziyarette gösterdiği yakın ilgi ve şehrimize sağladığı katkılardan dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.