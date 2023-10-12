Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki Kayseri heyeti ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Kayseri ile ilgili istişarelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki Kayseri heyeti ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Kayseri ile ilgili istişarelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç'a ziyarette AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetimi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da eşlik etti.

Büyükkılıç, Kayseri modeli belediyeciliğin mimarı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi Kayseri heyeti olarak ziyaret ettiklerini ifade ederek, "AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm, teşkilat yöneticilerimiz ve ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, şehrimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk" diye konuştu.

Misafirperverliğinden dolayı Bakan Özhaseki'ye teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.

Büyükkılıç'tan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca Ankara'daki temasları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'i AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte ziyaret ettik. Sayın Başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ