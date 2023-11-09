Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ilçe belediye başkanlarını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediye Başkanlarını makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçelerde yapılan ve yapımı devam eden hizmetler değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ilçe belediye başkanları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ı makamında ağırladı.

Ziyarette, ilçede yapılan ve yapımı devam eden hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Birlik ve beraberlik içerisinde ilçelere destek vermeye devam edeceklerini anlatan Büyükkılıç, ziyaretten dolayı belediye başkanlarına teşekkür etti.

Hacılar'da ağaç dikme etkinliği yapıldı

Hacılar ilçesinde 2023 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" projesi kapsamında fidan dikildi.

Fidanlar, ilçedeki 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda öğrenciler ve protokolün katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hayırseverler ve belediyenin desteğiyle binlerce fidanın toprakla buluştuğunu belirtti.

Talas'ta 14 parsel arsa satışa sunulacak

Talas Belediyesi tarafından 14 parsel arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

Başakpınar Mahallesi'nde 1114 metrekareden 1570 metrekareye kadar olan büyüklükteki 14 konut parseli, 2 milyon 200 bin lira ile 3 milyon lira arası muhammen bedelle ihaleyle satılacak.

İhale, Belediye Meclis Salonu'nda 15 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.