Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetimi Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve yönetimini kabul etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kentte çalışmalarını yürüten Başkan Büyükkılıç, bir taraftan da istişare görüşmelerine devam ediyor. Bu çerçevede; Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetimi Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tuzcuoğlu ve yönetimini başkanlık makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetimi Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve yönetimiyle belediyemizde bir araya geldik. Uyum kültürü içerisinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz başkanımıza ve yönetimine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu. Tuzcuoğlu ve yönetimi de Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden ve esnaflara verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretin sonunda Tuzcuoğlu ve beraberindeki heyetle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu. - KAYSERİ