Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cüneyd Özdemir'i kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cüneyd Özdemir'i makamında kabul etti. Özdemir, Ankara'ya atandığı için veda ziyareti gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretleri gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cüneyd Özdemir'i makamında kabul etti.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne atanan Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a veda ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, görev süresince şehre yaptığı hizmetlerden dolayı Özdemir'e teşekkür etti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Cüneyd Özdemir belediyemize veda ziyaretinde bulundu. Hizmetleri için müdürümüze teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim" diye konuştu.

Özdemir de bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında Başkan Büyükkılıç'a bilgiler vererek, uyum içerisinde yaptıkları çalışmalar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ