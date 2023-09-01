Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı CHP ve İYİ Parti İl Başkanlıklarını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarına nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulunarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve CHP Milletvekili Aşkın Genç tarafından karşılandı. CHP İl Başkanı Keskin ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde hayırlı olsun dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç; "AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulunduk. Misafirperverlikleri için CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve İl Başkanı Feyzullah Keskin'e teşekkür ederim" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Keskin de Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. - KAYSERİ