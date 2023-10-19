Kayseri Avukat İnsiyatifi İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi

Kayseri Avukat İnsiyatifi üyeleri; İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Kayseri Barosu önünde basın açıklaması yapan Av. Eylem Sarıoğlu açıklamasında; İsrail'in Filistin'de savaş ve insanlık suçu işlediğini söyledi. Av. Sarıoğlu açıklamasında; " Filistin'de yıllardır İsrail işgali devam ediyor. İşgal ve şiddete karşı 7 Ekim'de gerçekleşen saldırıda ve bu saldırı gerekçe gösterilerek boyutu katliamlara dönüşen İsrail'in bombardımanlarında içlerinde bebek, çocuk ve kadınların da olduğu binlerce sivil hayatını kaybetmiştir. Öncelikle şu hususu belirtmek isteriz ki; kim tarafından hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın sivillere yönelik yaşam hakkını hedef alan saldırıları onaylamıyoruz. Ancak şu hususa da değinmek gerekir ki; İsrail'deki sivillerin öldürülmesi 75 yıllık işgalin ve bu katliamların gerekçesi yapılamaz, İsrail'in siyonist ve işgalci yaklaşımının üzerini örtemez. Yıllardır her türlü şiddetin yaşandığı Gazze; abluka altına alınmak suretiyle kelimenin tam anlamıyla bir hapishaneye çevrilmiştir. Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen İsrail tarafından işgal ve ilhakı sürdürülmüş, özellikle son yıllarda Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması engellenmiş, elektrik ve su kesintileri de dahil olmak üzere gıda ambargoları ile kadın ve çocuklar dahil olmak üzere binlerce Filistinli ölüme mahkum edilmiştir. Siyonist İsrail devleti uluslararası anlaşma ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı biçimde kendi vatandaşlarına yeni alanlar açmış, bu toprakların asıl sahibi olan Filistinlileri göçe zorlamış, evlerini ve yaşam alanlarını yıkmıştır. 7 Ekim'de başlayan çatışma süreci İsrail'in uluslararası sözleşmeleri ve temel insan haklarını hiçe sayarak yapmış olduğu katliamlara devam etmekte, dünyanın gözü önünde soykırım olarak nitelenecek bir insanlık suçu işlemektedir. Saldırı gününden başlamak üzere siviller yaşadıkları yerlerden sürülmüş, Gazze'den çıkmak isteyen sivillerin Refah Sınır Kapısı'nda ve sığındıkları alanlarda üzerlerine bombalar yağdırılmıştır. Altyapı tesisleri, sağlık kuruluşları yok edilmiş ve tüm şehir abluka altına alınmak suretiyle canice bir katliam gerçekleştirilmiştir. Katil İsrail devleti tüm insani ve hukuki ilkeleri yok sayarak yaralıların bulunduğu ve çocuklar başta olmak üzere sivillerin sığındığı El-Ehli Hastanesi'ni bombalamak suretiyle savaş suçu işlemiştir. Zira katil İsrail Devleti tarafından yapılan uygulamalar, 1907 Lahey ve 1949 Cenevre Sözleşmesi ile ek protokollerine aykırı olup insanlık suçunu oluşturmaktadır. Bizler şunu biliyoruz ki; bu katliamların tek faili, sorumlusu siyonist İsrail devleti değildir. İsrail, bu soykırıma desteklerini açıklayan, Filistin halkının yok edilmesine onay veren başta ABD ve AB emperyalistlerinden güç almaktadır. Biden'in İsrail'in arkasında olduğu yönündeki açıklaması bu katliamın ortağı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün burada olan bizler, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında sokakta bulunan milyonların tek talebi öncelikle ateşkesin sağlanması ve Filistin halkı ve toprakları üzerindeki siyonist İsrail işgalinin son bulmasıdır. Yaşam hakkı başta olmak üzere insan haklarını sonuna kadar savunmayı ilke edinmiş Kayseri Avukat İnsiyatifi olarak Filistin halkı ile dayanışmayı sürdüreceğiz. 'Katil İsrail Filistin'den defol' demeyi sürdüreceğiz" dedi. - KAYSERİ