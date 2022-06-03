Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi Tunceli'nin Nazımiye ilçe Kaymakamı Uğur Tutkan, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Tunceli'nin Nazımiye ilçe Kaymakamı Uğur Tutkan, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, Yukarı Doluca köyüne bağlı Kürekli mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlçeye bağlı köy ve mezralarında yaşayan vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Kaymakam Tutkan, vatandaşların taleplerini dinleyerek muhabbet etti. Vatandaşların sorunlarına gösterdiği hassasiyet ve ziyaret dolayısıyla yöre sakinleri Kaymakam Uğur Tutkan'a teşekkür etti. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / Politika Hisarcık Tunceli Politika Haberler

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