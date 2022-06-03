Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi

Tunceli'nin Nazımiye ilçe Kaymakamı Uğur Tutkan, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçe Kaymakamı Uğur Tutkan, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, Yukarı Doluca köyüne bağlı Kürekli mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlçeye bağlı köy ve mezralarında yaşayan vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Kaymakam Tutkan, vatandaşların taleplerini dinleyerek muhabbet etti.

Vatandaşların sorunlarına gösterdiği hassasiyet ve ziyaret dolayısıyla yöre sakinleri Kaymakam Uğur Tutkan'a teşekkür etti. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hisarcık Tunceli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title