Kaymakam Gülnar, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakam Fatih Gülnar, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek, öneri ve şikayetleri dinledi. Gülnar, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmeye devam edeceğini vurguladı.

Iğdır'ın Aralık İlçesi Kaymakamı Fatih Gülnar, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında esnafı tek tek gezerek iş yerlerinde sohbet etti. Vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Gülnar, Aralık'taki genel durum ve ihtiyaçlara ilişkin bilgi aldı.

Esnafın talep ve önerilerini not eden Gülnar, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kaymakam Gülnar, "Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok değerli. Hizmet anlayışımızı onların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Gülnar, ilçede birlik ve beraberlik içinde hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti. - IĞDIR