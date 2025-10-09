Haberler

Kaymakam Gülnar, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:
Iğdır'ın Aralık İlçesi Kaymakamı Fatih Gülnar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve önerilerini dinledi. Kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmeye devam edeceğini vurgulayan Gülnar, esnafın ihtiyaçlarını not aldı.

Esnafın talep ve önerilerini not eden Gülnar, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kaymakam Gülnar, "Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok değerli. Hizmet anlayışımızı onların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Gülnar, ilçede birlik ve beraberlik içinde hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
