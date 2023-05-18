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Kaymakam Ateş okul inşaatında incelemelerde bulundu

Kaymakam Ateş okul inşaatında incelemelerde bulundu

Politika Haberleri

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Tütünlü köyünde yapımı devam eden okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Tütünlü köyünde yapımı devam eden okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ateş, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte duvarı yıkılan dere yatağı ile yapımı devam eden Tütünlü Köyü İlkokulunda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgiler alan Kaymakam Ateş, öğrencilerin eğitim göreceği ortamın en iyisi olması gerektiğini belirterek, bununla ilgili en uygun kararı vereceklerini belirtti.

Kaymakam Ateş ve beraberindekiler, daha sonra Orhan ailesinin taziyesine katılarak başsağlığı dileklerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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