Kaymakam Altuntaş göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı '2025 yılı Yaz Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi' ile Şırnak Vali Yardımcısı olarak görev yaparken Kula Kaymakamı olarak atanan Talha Altuntaş Kula'daki görevine başladı. Kula protokolü de Kaymakam Altuntaş'ı makamında karşıladı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu çerçevede Kula Kaymakamı olarak görev yapan Ömer Ahmet Özdemir'in Van'ın Edremit ilçe Kaymakamı olarak atanmasının ardından Kula Kaymakamlığı'na Şırnak Vali Yardımcısı Talha Altuntaş atandı. Kula protokolü, Kaymakam Altuntaş'ı makamında karşılayarak sohbette bulundu. - MANİSA