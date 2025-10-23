Kavuncu: İktidarın Politikaları Türkiye'yi Parti Devleti Haline Getirdi

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Kendi politikaları doğrultusunda hareket edenler ile kendisine itiraz edenlere farklı bir yaklaşım gösteren bir parti devletiyle karşı karşıyayız. Bu bir zihni yaklaşımdır. Biz hep olan bitenden yakınıyoruz; ancak bunun çözümü de nettir. Bu zihniyeti değiştirmek lazım, zihniyetin değişmesi için de Türkiye'de sandık yoluyla iktidar değişikliğine ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, AK Parti iktidarının taraflı bir siyaset yürüttüğünü belirterek, "Mesela geçtiğimiz günlerde gençlik teşkilatımız ifade özgürlüğü ve protesto hakkını kullandı. TBMM yakınlarında bir pankart açtı; pankartta Anayasa'nın 3'üncü maddesini hatırlattı. Anında gözaltına alındılar ve polis tarafından sorguya tabi tutuldular. Burada bu yapılırken TBMM çatısı altında bölücü başının ismi sloganlarla anılıyor ve herhangi bir soruşturma yok. Diyarbakır'da yürüyüş yapılıyor, Türk polisine 'Düşman' diye hitap ediliyor. Herhangi bir şey yapılmadı. Diyarbakır'daki polisse Saraçhane'dekiler kim? Saraçhane'deki gencecik çocuklar aylarca gözaltında tutuldu. Burada çifte standart olduğunu, uygulamaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmadığını görüyoruz. Bütün bu süreçler bize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devleti nasıl partileştirdiğini, devletin bir parti devleti haline geldiğini hem yargı da hem de güvenlik alanı başta olmak üzere uygulanan politikalarda görüyoruz. Kendi politikaları doğrultusunda hareket edenler ile kendisine itiraz edenlere farklı bir yaklaşım gösteren bir parti devletiyle karşı karşıyayız. Bu bir zihni yaklaşımdır. Biz hep olan bitenden yakınıyoruz; ancak bunun çözümü de nettir. Bu zihniyeti değiştirmek lazım, zihniyetin değişmesi için de Türkiye'de sandık yoluyla iktidar değişikliğine ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

Kavuncu, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yaptığı çalışmaların kardeşlik ve barışa hizmet etmediğini ve süreçle ilgili endişelerinin daha da arttığını ifade etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesi görüşmelerinin başlayacağını hatırlatan Kavuncu, "2026 bütçesi, iktidar tarafından bir tükeniş bütçesi olarak ilan edilmiştir. Bu bir tükeniş bütçesidir ve bütün bunların altında yanlış ekonomi politikaları yatmaktadır. 16,2 trilyon gelir, 18,9 trilyon da gider kalemi olarak oluşturulmuş; yani 2,7 trilyon neredeyse toplam faiz ödemesi kadar bir bütçe açığından bahsediyoruz. Bu milleti inşallah en kısa zamanda bu tükeniş bütçelerini yapmak mecburiyetinde kalan bu iktidardan kurtarmak zorundayız" diye konuştu.

