Kavuncu'dan Terör Örgütü Elebaşına Tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Bugün gelinen noktada, bir terör örgütü liderini Kürtlerin sanki tek temsilcisiymiş gibi gösterme çabası ve anlayışı var. Bunu reddediyoruz ve bunun çok tehlikeli bir süreç olduğunu bir kez daha haykırıyoruz." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin Grup Toplantısı'nı izlemek üzere Meclis'e gelen bir grubun terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan attığını belirtti.

Yaşananlara tepki gösteren Kavuncu, "Bugün gelinen noktada, bir terör örgütü liderini Kürtlerin sanki tek temsilcisiymiş gibi gösterme çabası ve anlayışı var. Bunu reddediyoruz ve bunun çok tehlikeli bir süreç olduğunu bir kez daha haykırıyoruz." diye konuştu.

Bu durumu, tahammül edilemez bir olay olarak nitelendiren Kavuncu, "TBMM çatısı altında arsızca yapılan ve terör örgütü liderinin adını anan bu güruhu, siyasi partiyi ve davranışı bir kez daha protesto ediyoruz ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaşan Kavuncu, komisyonun İmralı'ya gitmesine yönelik tartışmaları eleştirdi.

Terör örgütü elebaşına "umut hakkı" tanınması konusuna da değinen Kavuncu, umut hakkının en önemli şartlarından birisinin pişmanlık olduğunu dile getirdi. Kavuncu, "Biz bunu gördük mü? Görmedik." sözlerini sarf etti.

Karadeniz Bölgesi'nde görülen kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle çiftçilerin perişan durumda olduğunu da ifade eden Kavuncu, buna karşı mücadelenin yetersiz olduğunu savundu.

Konuyu Meclis gündemine taşıyıp çiftçilerin mağduriyetini bütün yönleriyle konuşmak istediklerini belirten Kavuncu, şunları söyledi:

"Kokarca zararlısıyla yapılan mücadele yetersiz. Kokarca konusunu geçen yıl da konuştuk, engellenemiyor. Kokarca zararlısı artarak neredeyse ikiye üçe katlanmış bir şekilde Sakarya'dan Trabzon'a kadar olan hatta daha yoğun bir şekilde görülüyor olması kabul edilemez. Yetersizlik nerededir, çaresizlik nerededir, kim burada üstüne düşeni yapmamıştır? Bununla ilgili bütün gerçeklerin konuşulması amacıyla önümüzdeki hafta bu konuyu TBMM'nin gündemine taşıyıp çiftçilerimizin yaşadığı mağduriyeti bütün yönleriyle konuşmak, araştırmak ve tartışmak arzusundayız."