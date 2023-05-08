Kavak YEG başarısı

Kavak Yerel Eylem Grubu(YEG) yaptığı çalışmaları ile Türkiye'de en başarılı 7 YEG arasına girdi.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun yaptığı Kavak YEG, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi tarafından Ankara'da düzenlenen ve Türkiye'de başarılı 7 Yerel Eylem Grubunun davet edildiği IPARD-III Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

YEG Müdürü Ebru Akman, ulaştıkları noktanın bir tesadüf değil bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu söyledi. Kavak YEG olarak katıldıkları IPARD-III Tanıtım Toplantısı'nda Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok, Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Serkan Doğan ve IPARD Daire Başkanı Özge Tekin'in de açtıkları stantları ziyaret ederek çalışmalarından dolayı Kavak YEG'i tebrik ettiklerini ifade eden Akman, "Kavak Yerel Eylem Grubumuz bölgemizde gösterdiği performansla Türkiye genelinde öne çıkan ve çalışmaları ile bakanlığımızın övgülerine mazhar olmuştur. Bu bizler için çok önemli. Tüm ekibimizle bundan sonra daha çok çalışarak daha iyi başarıları hep birlikte yakalayacağız" dedi. - SAMSUN