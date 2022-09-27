Katılımcı bütçe ile "Engelsiz Atakum"

SAMSUN Samsun Atakum Belediyesi, 'katılımcı bütçe' çalışmaları çerçevesinde engelli vatandaşları dinledi.

Samsun'da bir ilke imza atarak dünyanın önde gelen kentlerinde uygulanan katılımcı bütçe modelini Atakum'da adım adım hayata geçiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, engelli vatandaşlarla bir toplantı yaptı. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliği ile "Benim Belediyem", "Benim Bütçem" ve "Komşularımızla Buluşuyoruz" sloganlarıyla başlatılan proje kapsamında engelli yurttaşlar için Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda "Katılımcı Bütçe ile Engelsiz Atakum" isimli toplantı gerçekleştirildi.

Belediyenin 2023 bütçesinde Atakumluları doğrudan söz sahibi yapacak proje toplantısında engelli yurttaşlar gündelik hayattan sosyal ve ekonomik hayata kadar karşılaştıkları sorunları dile getirdiler. Engelli bireylerin yaşadıkları sorunların aşılması için herkesi ve tüm yaşam alanlarını kapsayan bir farkındalık çalışması yapılması gerektiğine dikkat çeken katılımcılar, Başkan Deveci'ye taleplerini ilettiler. Talepleri tek tek not alan Başkan Deveci, katılımcı bütçe ile Atakum'daki engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak amacıyla yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

"İnancımızın ve kültürümüzün yüklediği bir sorumluluk"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, katılımcı bütçe modelinin Türk toplum yapısı ve kültürüyle son derece uyumlu olduğunu belirterek, "Asıl önemli olan komşuluk hukuku, dayanışma hukuku, birbirimizi fark etme kültürü. Sokakta, asansörde, evde birbirimizi fark etmek. Pandemi döneminde Atakum'da 15 bin aileye gıda ve benzeri yardımlar ulaştırdık. Atakum'da 15 bin aile yardıma ihtiyaç duyarsa Türkiye'nin diğer kentlerini de siz düşünün diye söylüyorum. Onun için dayanışma ve birbirimizle konuşmak çok önemli. Bu bizim hem kültürümüzde hem de inancımızda var. Dayanışma, fark etmek bize hem inancımızın hem de kültürümüzün yüklediği bir sorumluluk. Bunları yapamıyorsak bu ikisinden birinde eksik var demektir. Türkiye'de katılımcı bütçeyi hazırlayan beşinci belediyeyiz. Dünyada da 3 bin belediye buna benzer çalışma yapıyor. Bu çalışma dünyanın baskıcı, savaşçı gidişine dayanışma içinde birbirinin sorunlarını takip eden kent kültürüyle 'dur artık, yeter' demeye ilişkin bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca Atakum ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan İpek, Atakum Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Yusuf Yalnız ve Şeref Aydın da katıldı.