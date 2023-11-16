Katar ve Güney Afrika, ekonomi, enerji, yatırım ve eğitim alanlarında işbirliğini ele alarak siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek için anlaştılar. İki ülke arasında gelecek Mayıs ayında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü kutlanacak.

Katar ve Güney Afrika, Siyasi ve Ekonomik İlişkilerini Geliştirmek İçin Mutabakata Vardı

DOHA, 16 Kasım (Xinhua) -- Katar ve Güney Afrika Çarşamba günü siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirme konusunda mutabakata vardı.

Katar Haber Ajansı'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa arasında gerçekleşen görüşmede taraflar ekonomi, enerji, yatırım ve eğitim alanları başta olmak üzere ikili ilişkileri ele aldı.

Taraflar ayrıca eğitim, kadınların güçlendirilmesi ve ikili istişare alanlarında çeşitli mutabakat zaptları imzaladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın Sözcüsü Vincent Magwenya daha önce yaptığı açıklamada, Katar'ın 2022 yılında Güney Afrika'nın Ortadoğu'daki en büyük beşinci ticaret ortağı olduğunu belirterek, "İki ülke arasında ekonomik işbirliğini artırmak için önemli bir potansiyel var" ifadesini kullanmıştı.

İki ülke, gelecek Mayıs ayında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü kutlayacak.