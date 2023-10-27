Katar ve ABD, Filistin'deki gelişmeleri ele aldı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Filistin ve İsrail'deki son gelişmelerin yanı sıra yükselen gerilimin azaltılması konusu ele alındı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'a gelen Leaf'i başkent Doha'da kabul etti.

Görüşmede "Filistin ve İsrail'deki son gelişmelerin yanı sıra yükselen gerilimin azaltılması" konusu ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin, sivillerin özellikle kadın ve çocukların hedef alınmasını, zorla yerlerinden edilmesini ve toplu cezalandırmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Al Sani ayrıca Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmak, adil ve kapsamlı barışa ulaşmak için uluslararası ve bölgesel çabaları koordine etmenin önemine dikkati çekti.