Katar, Türkiye ile Gazze için Arabuluculuk Yapacak

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Türkiye'nin bugün "Gazze için arabuluculuk toplantısına" katılacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü El-Ensari, Trump'ın barış planının Hamas'a iletildiğini belirterek, "Saat 23.30'dan sonra teslim ettik, bu yüzden bir yanıt hakkında konuşmak için henüz çok erken. İyimseriz. Bu kapsamlı bir plan ve onlarla iletişim halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. El-Ensari, Hamas yetkililerinin planı "sorumlu bir şekilde inceleyeceklerine" dair söz verdiğini vurguladı.

Türkiye bugün arabuluculuk görüşmesine katılacak

Sözcü El-Ensari ayrıca, Türkiye'den temsilcilerin bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacağını ifade etti. El-Ensari, Türkiye'nin artık ABD girişiminin bir parçası olduğunu ve bu konuda yakın iş birliği içinde olduğunu vurguladı.

Netanyahu'nun özrü

Katar'ın İsrail'in Doha'daki Hamas liderlerine yönelik saldırıyla ilgili özrünü kabul edip etmediği sorulan El-Ensari, ana odak noktalarının "bu durumun bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamak" olduğunu ifade etti. El-Ensari, Katar'ın bu noktada ABD'den aldığı güvencelerden "memnun" olduğunu kaydetti.

"Katar, Gazze'nin yeniden inşası ve yardım için her türlü role açık"

Mecid el-Ensari, Katar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek, bölgeyi yeniden inşa etmek ve Gazze halkına yardım etmek için her türlü desteği sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. El-Ensari, "Bu, şu anda masada olan herhangi bir girişim için geçerli. Bu rollere sahip olmaktan çekinmeyeceğiz, ancak elbette bunları tüm ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz" diye konuştu. - DOHA