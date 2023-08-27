Katar-Suudi Arabistan Takip Komitesi 14. toplantısını gerçekleştirdi

Katar-Suudi Arabistan Takip Komitesi, 2021'de imzalanan Ula Bildirisi'nde yer alan hususların uygulamaya koyulması çerçevesinde 14'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin çalışmalarının, Ula Bildirisi'nde yer alan hususların uygulanması çerçevesinde, iki kardeş halkın beklentilerini ve çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde geliştiği aktarıldı.

Katar- Suudi Arabistan Takip Komitesi, 2021'de imzalanan Ula Bildirisi'nde yer alan hususların uygulamaya koyulması çerçevesinde 14'üncü toplantısını gerçekleştirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması, ülkenin resmi haber ajansı QNA'da yayımlandı.

Açıklamaya göre, Katar- Suudi Arabistan Takip Komitesinin 14'üncü toplantısı başkent Doha'da yapıldı.

Toplantıya Katar adına Dışişleri Bakanının Bölgesel İşlerden Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Ali el-Hacri, Suudi Arabistan adına ise Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Suud es-Sati başkanlık etti.

Komitenin çalışmalarının, Ula Bildirisi'nde yer alan hususların uygulanması çerçevesinde, iki kardeş halkın beklentilerini ve çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde geliştiği aktarıldı.

Katar-Suudi Arabistan Takip Komitesinin 31 Mart 2021'deki ilk toplantısına Riyad ev sahipliği yapmıştı. Komitenin diğer toplantıları, iki ülke arasında dönüşümlü şekilde gerçekleştirilmişti.

Ula Bildirisi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.