Katar, Mısır ve Türkiye'den Hamas'a Gazze Planı Çağrısı

Güncelleme:
Katar, Mısır ve Türkiye, Hamas'a ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik planını kabul etmesi için çağrıda bulundu. Diplomatik temaslar sürerken Trump, Hamas'a 3-4 gün süre tanıdı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Katar, Mısır ve Türkiye'nin Hamas'a ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmeye amaçlayan 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Hamas, henüz ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmeye amaçlayan 20 maddelik Gazze Planı'na yanıt vermezken, diplomatik çabalar devam ediyor. ABD basınının adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, Katar, Mısır ve Türkiye'nin Hamas'a Gazze Planı'nı kabul etmesi yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi. Söz konusu ülkelerin üst düzey yetkililerin son 24 saat içinde Hamas liderleriyle iki kez bir araya geldiği aktarılan haberlerde, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ın Trump'ın söz konusu planı açıkladığı sırada Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'a planı sunduğunu belirtildi.

Al-Thani'nin Hamas liderlerine planın elde edebilecekleri en iyi anlaşma olduğunu ve daha iyisinin olmayacağını söylediği ifade edilen haberlerde, Al-Thani'nin ayrıca Hamas liderlerine Trump'ın savaşı sona erdirmeye ciddi bir şekilde kararlı olduğuna inandığını aktardığı belirtildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılmak üzere Katar'a gitmişti.

Trump'tan Hamas'a Gazze Planı'nı kabul etmesi için 3-4 gün süre

ABD Başkanı Trump, Virginia eyaletinde üst düzey ordu yetkilileri ile bir araya geleceği toplantı için Beyaz Saray'dan ayrılırken, Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere ABD tarafından hazırlanan 20 maddelik Gazze Planı'nın İsrail ve Arap liderleri tarafından kabul edildiğini belirtmiş, sadece Hamas'ın yanıtının beklendiğini ifade etmişti. Hamas'a Gazze Planı'nı kabul etmesi için 3-4 gün süre verdiğini aktaran Trump, "Hamas ya kabul edecek ya da etmeyecek, eğer etmezse çok üzücü bir son olacak" demişti.

Söz konusu plan üzerinde müzakere ihtimali olup olmadığı sorulan Trump, "Pek yok" yanıtı vermişti. - WASHINGTON

