Katar, İran Büyükelçisini Bakanlığa Çağırdı

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Katar Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisinin ABD'nin El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından çağrıldığını duyurdu. Saldırı, Katar'ın egemenliğine yapılan bir ihlal olarak kınandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisinin ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne saldırısının ardından bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

İran, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Üssü ve Irak'taki üslerine saldırı düzenlemişti. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Katar'daki üsse saldırısının kınandığı ifade edilerek, saldırı Katar'ın egemenliğinin, hava sahasının, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali olarak nitelendirildi.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi ise konuya ilişkin açıklamasında saldırının "iyi komşuluk ilkesi" ve "Katar ile İran arasındaki tarihsel yakın ilişkilerle çeliştiğini" söyledi. Katar'ın diyaloğa olan bağlılığını yineleyen Muraikhi, anlaşmazlıkların çözülmesi, gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve bölgesel istikrarın arttırılması için diplomatik kanallara geri dönülmesi çağrısında bulundu. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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