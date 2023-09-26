Katar Emiri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Kardeşlik İlişkilerini Geliştirmek İçin Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ve bunları geliştirmenin yolları ile uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ve bunları geliştirmenin yolları ile uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan başkent Doha'da bir araya geldi.

Bin Ferhan, görüşmede Al Sani'ye Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın selamlarını, Katar halkına ilerleme ve refahlarının devamı konusundaki dileklerini iletti.

Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ve bunları geliştirmenin ve güçlendirmenin yolları, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.

İkili, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bunları geliştirmenin yollarının yanı sıra çeşitli alanlarda ikili işbirliği fırsatları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.