Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumlar ile işgal altındaki Filistin toprakları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki meseleler ile gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Gazze Şeridi'ndeki Gelişmeleri Ele Aldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Steinmeier, başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumlar ile işgal altındaki Filistin toprakları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki meseleler ile gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri, görüşmede, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının, sivillerin korunmasının, insani yardımların Gazze Şeridi sakinlerine ulaştırılmasının, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre iki devletli çözümler bulunmasının önemini vurguladı.

Ülke liderleri görüşmede ayrıca ikili işbirliği ile bunu çeşitli alanlarında güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını da tartıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in İsrail ve Umman ziyaretinin ardından Katar'a geldiği belirtildi.