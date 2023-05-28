Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Şeyh Temim, Türk halkının gelişim ve refah emellerinin gerçekleştirilmesini, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve kalkınmayla sonuçlandırılmasını temenni etti. Seçim sonuçlarına dair veriler de açıklandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürmesi nedeniyle tebrik etti.

Şeyh Temim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 99,82'sinin açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. Turu'nda oyların yüzde 52,02'sini alırken Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 47,98'ini aldı.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oyların yüzde 75,42'sinin sayıldığını, veri girişinin sürdüğünü bildirdi.

Veri girişlerinin siyasi partilerle anlık paylaşıldığını ifade eden Yener, "An itibarıyla yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,35, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46,65." dedi.