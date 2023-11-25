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Katar Emiri Al Thani, Biden ile görüştü

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Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail ile Hamas arasında yaşanan esir takası krizinin Katar-Mısır arabuluculuğu ile çözülmesinin ardından gözler yeniden bölgeye çevrildi. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'yi aradığı belirtildi.

Açıklamada, Biden ile Al Thani arasındaki telefon görüşmesinde, "İsrail ile Hamas arasında varılan insani ara anlaşmasının uygulanması, bölgede gerginliğin azaltılması, sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi ve Filistinlilere insani yardım akışının artırılması" konuları üzerinde durulduğu aktarıldı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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