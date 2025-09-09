Katar Dışişleri Sözcüsü'nden Yalanlama: ABD Uyarısı Olmadı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ABD'nin Doha saldırısı öncesi Katar'ı uyardığı açıklamasını yalanladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ABD'nin İsrail'in Doha saldırısı öncesi Katar'ı uyardığı yönündeki açıklamasını yalanladı. El-Ensari, Doha'da patlama sesleri duyulduğunda ABD'li bir yetkiliden bir telefon geldiğini söyleyerek, saldırı öncesi bir uyarı yapılmadığını ifade etti. - DOHA