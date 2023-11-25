Katar: "Engeller aşıldı, esir takasında 2. grup bu gece serbest kalacak"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari, İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan esir takasının önündeki engellerin aşıldığını belirterek, "Esir takasında 2. grup bu gece serbest kalacak" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari, İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan esir takasının önündeki engellerin aşıldığını belirterek, "Esir takasında 2. grup bu gece serbest kalacak" dedi.

İsrail ile Hamas arasında yaşanan esir takası anlaşmazlığı sona erdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, engellerin aşıldığını belirterek, "7 yabancı uyruklu esirin yanı sıra 39 Filistinli mahkum ile Gazze Şeridi'nde tutulan 13 İsrailli esir bu gece serbest bırakılacak" dedi.

Ensari, engellerin Katar-Mısır arabuluculuğu ile aşıldığını aktardı. Serbest bırakılan Filistinlilerin 33'ünün çocuk, 6'sının ise kadın olduğunu belirten Ensari, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsraillilerin ise 8'inin çocuk, 5'inin kadın olduğunu söyledi.

Ayrıca Hamas da esir takasının devam edeceğini doğruladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderilen yardım konvoylarının girişine yönelik anlaşma şartlarına uymadığı belirtilmiş, 2. grup esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği duyurulmuştu. - DOHA