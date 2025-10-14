Haberler

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze Ateşkesi Açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Gazze'deki ateşkes müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. İlk aşamanın sorunsuz geçmesi için birçok konunun ikinci aşamaya bırakıldığını belirten el-Ensari, bölgeye istikrar ve barış getirilmesini umduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, "İlk aşamanın sorunsuz geçmesi için birçok konunun görüşülmesini ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasına bıraktık. Şu anda, Gazze Şeridi'nin güvenliğini ve yönetimini sağlamak ve savaşın yeniden başlamamasını garanti altına almak için zorlu ve çetin müzakereler başladı" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde dün düzenlenen Barış Zirvesi'nin ardından Fox News'e röportaj verdi. Gazze'de ateşkese değinen el-Ensari, "Bu tarihi günü uzun zamandır özellikle de 2 yıldır bekliyoruz. Bu adımın bölgeye istikrar ve barış getireceğini umuyoruz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci aşama müzakerelerinin başladığına ilişkin açıklamasına benzer bir açıklama yapan el-Ensari, "İlk aşamanın sorunsuz geçmesi için birçok konunun görüşülmesini ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasına bıraktık. Şu anda, Gazze Şeridi'nin güvenliğini ve yönetimini sağlamak ve savaşın yeniden başlamamasını garanti altına almak için zorlu ve çetin müzakereler başladı" diye konuştu. Katarlı Sözcü, "Müzakerelerin, ateşkes anlaşmasının birinci ve ikinci aşamaları arasında bir boşluk oluşmasını engellemek amacıyla başlatıldı" ifadesini kullandı. - DOHA

