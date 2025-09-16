Katar’dan Netanyahu’ya Sert Eleştiriler

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, "Başbakan Netanyahu, barış istiyorsa, barışa giden yolu biliyordu, o sadece bu yolu izlememeyi seçti" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine yönelik saldırısının ardından İsrail-Hamas arasındaki arabuluculuk çabalarıyla ilgili yaptığı açıklamada El-Ensari, "Başbakan Netanyahu, barış istiyorsa, barışa giden yolu biliyordu, o sadece bu yolu izlememeyi seçti" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun "kötü niyetli" olduğunu aktaran el-Ensari, "Arabuluculuğun akıbeti hakkındaki sorular, arabulucuları ve müzakere masasında konuştuğu kişileri bombalayan kişiye sorulmalıdır" dedi. - DOHA