Katar'dan İsrail'in Batı Şeria Yasa Tasarısına Kınama

Katar Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yaparak uluslararası topluma seslendi. Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması için birçok tarafın çabasının gerektiği kaydedilen açıklamada, "Katar, Knesset'in uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına karşı gelerek işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğini dayatmayı amaçlayan iki yasa tasarını kabul etmesini şiddetle kınamaktadır. Uluslararası toplumu özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail işgal güçlerinin işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yayılmacı planları ve yerleşimci politikalarını durdurmaya zorlamak için acil önlemler almaya çağırıyoruz" denildi. - DOHA