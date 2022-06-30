Katar'daki ABD-İran nükleer müzakerelerinden sonuç çıkmadı - Haberler

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Katar'daki ABD-İran nükleer müzakerelerinden sonuç çıkmadı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Katar'daki ABD-İran nükleer müzakerelerinden sonuç çıkmadı

ABD ve İran arasında nükleer anlaşmaya geri dönüş için Katar'da yeniden başlayan nükleer müzakereler sonuç vermedi.

ABD ve İran arasında nükleer anlaşmaya geri dönüş için Katar'da yeniden başlayan nükleer müzakereler sonuç vermedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, ABD ve İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmelerin sona erdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Mora, ABD ve İran arasında nükleer anlaşmaya geri dönüş için Katar'da yeniden başlayan müzakerelerde istedikleri ilerlemeyi kaydedemediklerini belirtti. Müzakerelerin sonuç vermediğini belirten Mora, "Maalesef, moderatörlük yapan AB ekibinin umut ettiği yönde bir ilerleme henüz yok. Nükleer silah kullanımının sınırlandırılmasına yönelik anlaşmayı canlandırmak ve bölgesel istikrarı desteklemek için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran müzakere heyeti başkanı Ali Bagheri Kani ile ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley arasındaki görüşmeler dün Mora'nın koordinatörlüğünde Katar'ın başkenti Doha'da yapılmıştı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in son Tahran ziyaretinde ABD ile İran arasındaki çıkmaza giren nükleer müzakerelerin yeniden başlaması kararlaştırılmış ve yeni müzakerelerin Katar'da devam edeceği açıklanmıştı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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