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Katar Başbakanı ABD Dışişleri Bakanı ile Gazze konusunu görüştü

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Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Gazze temasları kapsamında ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki durumun yanı sıra bölgedeki gerilimin azaltılması ve ateşkesin yolları ele alındı.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Gazze temasları kapsamında ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Gazze temaslarını ABD'de sürdürüyor. Thani, bugün başkent Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Başbakanı Thani ile Blinken görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki durumun yanı sıra bölgedeki gerilimin azaltılması ve ateşkesin yollarının masaya yatırıldığı belirtildi.

Ayrıca, Katar Başbakanı Thani görüşmede, Gazze Şeridi'nin sürekli bombalanmasının arabuluculuk çabalarını karmaşık hale getirdiğini ve bölge sakinlerinin karşılaştığı felaketi daha da kötüleştirdiğini vurguladı. Thani, Katar'ın bölgedeki sükuneti yeniden sağlama ve kalıcı ateşkese ulaşma çabalarını sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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