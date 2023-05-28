Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kastamonulular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi için sokaklara akın etti

Kastamonulular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi için sokaklara akın etti

Politika Haberleri

Kastamonu'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara döküldü. Şehir merkezinde araçları ile konvoy yapan vatandaşlar, kornalar ve sloganlarla kutlama yapmaya başladı.

Kastamonu'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara döküldü. Şehir merkezinde araçları ile konvoy yapan vatandaşlar, kornalar ve sloganlarla kutlama yapmaya başladı.

2. Tur Cumhurbaşkanlığının resmi olmayan verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara akın etti. İl merkezinde vatandaşlar yüzlerce araçla konvoy oluşturdu. Kornalar çalarak Erdoğan'ın zaferini kutlayan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title