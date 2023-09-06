Kastamonu Taşköprü'de Huzur Denetimi: 530 Araç Sorgulandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen huzur denetiminde 530 araç sorgulandı. Denetimlerde 1 adet tüfek ele geçirildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen huzur denetiminde 530 araç sorgulandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Taşköprü ilçesinde huzur ve güver denetimi gerçekleştirildi. 46 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde 530 şahıs, 97 araç ve 22 iş yeri kontrol edildi. Uygulamada 1 araçta 1 adet tüfek ele geçirildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika