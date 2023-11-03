Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis denetimi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi. Denetimlerde aranması olan bir şahıs yakalanırken eksikliği tespit edilen 12 araca cezai işlem uygulandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından Taşköprü ilçesinde denetim yapıldı. 47 personelle yapılan denetimde, 499 vatandaş, 119 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sırasında aranması olan bir şahıs yakalanırken eksikliği tespit edilen 12 araca cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU