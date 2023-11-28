Kastamonu merkezli 'SİBERGÖZ-8' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-8' operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin'de eş zamanlı olarak yapılan 'SİBERGÖZ-8' operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU