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Kastamonu'da yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmen yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmada, yasa dışı yollarla ülkeye giren bir Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.