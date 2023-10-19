Kastamonu'da yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmen yakalandı
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmada, yasa dışı yollarla ülkeye giren bir Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kastamonu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen bir düzensiz göçmen yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzensiz göçle ilgili çalışma yaptı.
Bu kapsamda yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika