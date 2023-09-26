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Kastamonu'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Politika Haberleri

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda tabanca, mermi, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 36 mermi, 19 sentetik ecza hapı, 2,5 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 nargile düzeneği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Politika

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