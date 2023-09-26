Kastamonu'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda tabanca, mermi, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirildi.