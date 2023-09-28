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Kastamonu'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir ev ve iki iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi.