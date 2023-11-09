Kastamonu'da Tefecilik Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefeciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu tespiti yapılan 2 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu iki şahıs ile ilgili sınır dışı edilmesi için işlemleri başlattı. - KASTAMONU