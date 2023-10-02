Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Kastamonu merkezde bir ev ve iki iş yerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 39 fişek, 2 sentetik ecza hapı, 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.