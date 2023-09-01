Kastamonu'da Polis Ekipleri Halkı Silah Kullanmama Konusunda Bilgilendirdi

Kastamonu'da polis ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılıktan, hırsızlıktan korunma ve düğünlerde silah kullanımının olumsuz etkileri konusunda halkı bilgilendirdi. Ayrıca, bazı iş yerlerine 'Düğünümüzde silah atmayın mutluluğumuz bozmayın' yazılı afişler asıldı.