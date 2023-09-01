Kastamonu'da Polis Ekipleri Halkı Silah Kullanmama Konusunda Bilgilendirdi
Kastamonu'da polis ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılıktan, hırsızlıktan korunma ve düğünlerde silah kullanımının olumsuz etkileri konusunda halkı bilgilendirdi. Ayrıca, bazı iş yerlerine 'Düğünümüzde silah atmayın mutluluğumuz bozmayın' yazılı afişler asıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri düğün ve özel günlerde silah kullanılmaması konusunda halkı bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince iletişim yoluyla dolandırıcılıktan, ev ve iş yerinde hırsızlıktan korunma, düğün ve özel günlerde silah kullanımının olumsuz etkileri konusunda kent sakinlerine bilgilendirme yapıldı.
Ekipler halka broşür verirken bazı iş yerlerine de "Düğünümüzde silah atmayın mutluluğumuz bozmayın" yazılı afişler astı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Politika