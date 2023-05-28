Kastamonu'da oy kullanma işlemi tamamlandı

Kastamonu'da oy kullanma işleminin tamamlanması ile birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı. Kastamonu'da, 295 bin seçmen 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanmak için saat 08.00 itibari ile sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile tamamlandı. Oy kullanımının tamamlanması ile birlikte sandıklarda oy sayım işlemi başladı.