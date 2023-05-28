Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kastamonu'da oy kullanma işlemi tamamlandı

Kastamonu'da oy kullanma işlemi tamamlandı

Politika Haberleri

Kastamonu'da oy kullanma işleminin tamamlanması ile birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı. Kastamonu'da, 295 bin seçmen 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanmak için saat 08.00 itibari ile sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile tamamlandı. Oy kullanımının tamamlanması ile birlikte sandıklarda oy sayım işlemi başladı. - KASTAMONU

Kastamonu'da oy kullanma işleminin tamamlanması ile birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı.

Kastamonu'da, 295 bin seçmen 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanmak için saat 08.00 itibari ile sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile tamamlandı. Oy kullanımının tamamlanması ile birlikte sandıklarda oy sayım işlemi başladı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kastamonu Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title